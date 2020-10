Shaqiri nächster Liverpool-Profi mit positivem Test .

Mit Xherdan Shaqiri ist der nächste Profi des FC Liverpool positiv auf Covid-19 getestet worden. Dies gab der Schweizerische Fußballverband am Dienstag bekannt. Der 28-Jährige befindet sich nun in Isolation. Shaqiri war am Montag ins Camp seiner Nationalmannschaft eingerückt. Der Verband betonte, dass die für Nationalteams geltenden strengen Schutzmaßnahmen und Vorgaben der UEFA seit Beginn der Zusammenkunft strikt eingehalten wurden.