World Snooker will bei den Titelkämpfen vom 31. Juli bis 16. August in Sheffield eine reduzierte Zuschauerzahl zulassen. "Ich halte es einfach für ein unnötiges Risiko", sagte der 44-jährige Engländer am Dienstag im Gespräch mit BBC Radio 5 Live.

O'Sullivan habe "kein Problem" damit, dass Sportveranstaltungen bis 2021 angesichts des Risikos einer Coronavirus-Infektion ohne Fans stattfinden. "Im Moment reicht es aus, dass Sport im Fernsehen gezeigt wird", sagte "The Rocket". Die WM wurde als eine von wenigen Veranstaltungen ausgewählt, um die Richtlinien der britischen Regierung für die Rückkehr der Fans nach dem Corona-Shutdown zu testen.

O'Sullivan sagte, dass das Spielen ein "Risiko ist, das ich bereit bin einzugehen". Er werde aber die Situation vor Ort im Crucible Theatre beurteilen und sich zurückziehen, "wenn ich mich sehr, sehr unbehaglich fühle. Wenn ich zu diesem Punkt komme, dann hat das Spielen offensichtlich keinen Sinn." Er hoffe aber, dass das nicht passiert. Die Qualifikation für die WM begann am (heutigen) Dienstag, der Österreicher Florian Nüßle steigt am Mittwoch ein.