Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) denkt indes schon an die nächsten Schritte. So überlegt er in ATV ein Ende der Gratistests, um die Impfmoral zu erhöhen.

Fix ist, dass Phase 1 der neuen Maßnahmen mit 15. September startet. Auch wenn die Belastung der Intensivstationen mit zehn Prozent vorher erreicht ist, wird an diesem Datum festgehalten. Bei den weiteren Stufen wird hingegen auf das tatsächliche Erreichen der 15- bzw. 20-Prozent-Marke abgestellt. Ist man dort angelangt, treten sieben Tage später die vorgesehenen Maßnahmen in Kraft.

Mittwoch ist das Comeback der FFP2-Maske überall dort, wo Maskenpflicht herrscht, wohl jenes Thema, das die meisten Menschen betrifft, da es hier um viel frequentierte Bereiche wie Supermärkte und öffentliche Verkehrsmittel geht. Dazu sollen Ungeimpfte im "normalen" Handel wie Kleidungsgeschäften ebenfalls FFP2-Masken tragen, Geimpften wird das nur empfohlen. In Wien, wo schon den ganzen Sommer striktere Regeln galten, ist für Immunisierte immerhin ein Mund-Nasen-Schutz anzulegen. Übernommen wird österreichweit eine in der Bundeshauptstadt geltende Regel, wonach die weniger aussagekräftigen Antigen-Tests nur mehr 24 Stunden gültig sind und nicht 48 wie bisher.

Noch interessanter wird es dann in Phase zwei ab 15 Prozent Intensivbelegung, die bald erreicht sein dürfte. Denn hier gilt bei Events mit mehr als 500 Menschen und in der Nacht-Gastronomie die 2G-Regel. Das heißt, ein Test reicht nicht mehr aus, man muss geimpft oder während der vergangenen sechs Monate genesen sein. Die Verordnung muss aber nun klären, ob das nur für Teilnehmer bzw. Gäste gilt oder aber auch für Personal. Zudem muss wohl jener Passus konkretisiert werden, wonach 2G auch in "ähnlichen Settings" wie in der Nacht-Gastronomie zu gelten hat.

Das Testen dürfte also in absehbarer Zeit gar nicht mehr so oft etwas bringen, umso mehr als Mückstein am Donnerstag auch 2G für die Tages- und Abend-Gastronomie andachte. Wer allerdings weiter darauf baut, muss möglicherweise bald etwas bezahlen. Auch wenn sich die roten Länder und Oberösterreich teils scharf dagegen aussprechen, erwägt der Gesundheitsminister das entsprechende Gratis-Angebot einzustellen. In ATV Aktuell nannte Mückstein das eine "Möglichkeit". Dies könnte durchaus auch ein Anreiz sein für Ungeimpfte, sich doch einer Immunisierung zu unterziehen: "Wir brauchen Geimpfte und nicht Getestete."