Weitere Covid-Ausfahrtsbeschränkungen in Salzburg

Bereits seit heute, 18. Oktober, gelten für die Gemeinde St. Koloman, sie liegt ebenfalls im Bezirk Hallein, Beschränkungen. Sie waren bereits am Freitag verhängt worden. "Das Infektionsgeschehen im Tennengau ist nach wie vor äußerst dynamisch, wir beobachten die Lage seit Tagen sehr genau und mit Besorgnis, denn die hohen Inzidenzen wirken sich auf das gesamte Bundesland aus", teilte Gesundheitsreferent LHStv. Christian Stöckl (ÖVP) am Montag in einer Aussendung mit.

Aufgrund der hohen Zahlen an Ansteckungen sowie der Impfrate habe man sich in Absprache mit den Gesundheitsbehörden für die Maßnahme entschieden. In Annaberg-Lungötz sind bisher 55,7 Prozent der Bevölkerung vollimmunisiert, in Adnet 53,4 Prozent. Die Zahl liegt in beiden Fällen unter dem Landesschnitt von 59,1 Prozent, informierte das Land.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Annaberg-Lungötz beträgt laut Landesstatistik 2.512. Mit Stand Montag, 8.30 Uhr, waren 67 Personen aktiv infiziert, 56 Neuinfektionen gab es alleine in den vergangenen sieben Tagen. In Adnet lag der Sieben-Tage-Wert heute bei 1.116. In der Gemeinde waren 51 Personen aktiv infiziert, 41 Neuinfektionen gab es in der vergangenen Woche. Im Tennengau wiesen zuletzt gleich sieben der neun Gemeinden im Bezirk eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 400 auf.