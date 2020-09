WHO meldet Rekordanstieg bei Neuinfektionen .

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erneut einen Rekord an neu gemeldeten Corona-Fällen innerhalb eines Tages registriert. Weltweit wurden zuletzt 307.930 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet, wie aus am Sonntag veröffentlichten WHO-Daten hervorgeht. Das sind rund 1.000 Fälle mehr als beim jüngsten Höchststand vor einer Woche.