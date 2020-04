Wieder 1.500 Tote in USA, Einreisestopp verlängert .

In den USA sind nach einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität vom Montagabend (Ortszeit) in einem Zeitraum von 24 Stunden erneut mehr als 1.500 Menschen mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus in den USA laut der Universität in Baltimore auf mehr als 23.500. Allein im Staat New York starben mehr als 10.000 Menschen an Covid-19.