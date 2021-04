Bei der bisher schlimmsten Corona-Welle in dem südasiatischen Land wurden seit Donnerstag täglich über 300.000 neue Fälle registriert. Dabei wurde der bisherige, Anfang Jänner verzeichnete Tagesrekord von 300.310 Fällen in den USA übertroffen. Indien meldete in der vergangenen Woche auch die höchste tägliche Zahl an Todesfällen. In dem zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt mit rund 1,3 Milliarden Einwohnern stieg die Gesamtzahl der Infektionen auf rund 17,6 Millionen, knapp 198.000 Menschen starben bisher. Die Dunkelziffern dürften deutlich höher liegen.

Ärzte in der am schlimmsten betroffenen Stadt Neu-Delhi beschrieben, wie Patienten in kritischem Zustand auf der Straße starben, weil es an Krankenhausbetten oder medizinischem Sauerstoff fehlte. Der Mangel an Sauerstoff wurde Medienberichten zufolge für 14 weitere Todesfälle in vier Bundesstaaten verantwortlich gemacht.

Mehrere Länder haben Indien Unterstützung zugesichert. Dienstagfrüh traf eine Lieferung medizinischer Hilfsgüter aus Großbritannien ein, wie das indische Außenministerium mitteilte. Darunter befanden sich demnach 100 Beatmungsgeräte und 95 Sauerstoffkonzentratoren. Das sind verbreitet eingesetzte Geräte, in denen der Sauerstoff aus der Umgebungsluft angereichert wird.

Mit 323.144 Corona-Neuinfektionen und damit den sechsten Tag in Folge mehr als 300.000 neuen Fällen binnen 24 Stunden verzeichneten die Gesundheitsbehörden zugleich erstmals seit Tagen wieder einen leichten Rückgang zum Vortag, als mit 352.991 Neuinfektionen allerdings den fünften Tag in Folge ein weltweiter Höchstwert verzeichnet worden war. Eine Reihe von Ländern wie Australien haben Flüge aus Indien ausgesetzt, weitere Staaten, darunter Deutschland, haben die Einreise aus dem südasiatischen Land wegen der dortigen Virus-Variante stark eingeschränkt.