Starke Leistungen der ÖSV-Damen im WM-Abfahrtstraining .

Super-G-Weltmeisterin Lara Gut-Behrami sowie die Österreicherinnen Tamara Tippler und Mirjam Puchner sind am Freitag in beiden Abfahrtstrainings bei der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo unter die ersten drei gekommen. Ramona Siebenhofer als Vierte im zweiten Zeitlauf dürfte ebenfalls den Sprung in das WM-Aufgebot geschafft haben, Christine Scheyer als Neunte könnte das Quartett komplettieren. Damen-Rennsportleiter Christian Mitter wird am Nachmittag das Aufgebot bekannt geben.