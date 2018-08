Unter Schluchzern und mit tränenerstickter beteuert der 69-Jährige, der am 18. Jänner dieses Jahres mit seinem Wagen in die Cafeteria des Klinikums Mistelbach gekracht ist und der Unfall 16 verletzte Personen zur Folge hatte : „Es tut mir wahnsinnig leid, was ich da angerichtet habe. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, es tut mir wirklich unendlich leid.“

Er sei mit seinem rechten Bein unter das Bremspedal gerutscht und dann darunter hängengeblieben. Beim Versuch es wieder zu befreien, habe er dann immer wieder unkontrolliert das Gaspedal des Wagens mit Automatikgetriebe betätigt. Er habe dann die Kontrolle über den Wagen verloren, und es sei zu dem folgenschweren Unfall gekommen, schildert er, immer wieder von Tränenausbrüchen überwältigt.

zVg

Er habe geglaubt, trotz seiner körperlichen Beeinträchtigungen (Bewegungsstörung im Sinne eines rechtsbetonten Parkinsonsyndroms, wodurch eine Gang- und Sprachstörung besteht) noch ein Fahrzeug lenken zu können.

"Sie hätten Ihren Führerschein schon längst abgeben müssen"

„Mit ist nicht begreiflich, wie Sie das glauben konnten. Sie haben Pflegestufe vier und müssen zahlreiche, beeinträchtigende Medikamente einnehmen. Sie waren zum Tatzeitpunkt nicht fahrtüchtig, und das hätten Sie auch erkennen müssen. Das geht aus einer Gutachterexpertise hervor. Sie hätten Ihren Führerschein schon längst abgeben müssen“, kommentiert Richter Manfred Hohenecker harsch.

Er verhängt ein Urteil mit Signalwirkung: Der bislang unbescholtene und reumütige Pensionist wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Gemeingefährdung zu 12 Monaten, davon vier Monate Gefängnis, verurteilt. „Eine teilbedingte Freiheitsstrafe, trotz Ihrer Erkrankung und Ihres vorgerückten Alters , weil Sie keinen kleinen Fehler begangen haben. Sie haben grob fahrlässig vielen Menschen großen Schaden zugefügt“, erklärt der Richter. Das Urteil ist rechtskräftig.