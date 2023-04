Banken Credit-Suisse-Präsident entschuldigte sich bei Aktionären

AB APA / BVZ.at

Credit-Suisse-Präsident Axel Lehmann bei der Generalversammlung. Foto: APA/Reuters

M it einer Entschuldigung des Verwaltungsratspräsidenten hat am Dienstag die letzte Generalversammlung der in Schieflage geratenen Credit Suisse (CS) begonnen. "Wir wollten das Steuer mit aller Kraft zum Guten wenden", beteuerte Axel Lehmann vor den Aktionären. "Dass die Zeit dafür nicht da war, und dass nach dieser fatalen Woche im März unsere Pläne durchkreuzt wurden, das schmerzt mich und tut mir aufrichtig leid."