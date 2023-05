Curry überragend - Warriors in NBA-Play-offs weiter

50 Punkte eines Basketball-Profis in einem Entscheidungsspiel hatte es davor in den NBA-Play-offs noch nie gegeben. "Ich wollte einfach früh nach Würfen schauen und meine Mitspieler in Position bringen", sagte Curry im US-Fernsehen. Kevon Looney hatte mit starken 21 Rebounds ebenfalls sehr großen Anteil am Sieg der Warriors.

Nach den unerfahrenen Kings, seit 2004 nicht mehr in den Play-offs gewesen, bekommen es die Warriors nun mit dem 17-fachen Champion aus Los Angeles zu tun. "Die sind komplett anders als die Kings und stellen uns vor ganz andere Herausforderungen", sagte Curry. "Die sind groß. Jeder muss bereit sein."

Curry und LeBron James haben eine lange Geschichte an Play-off-Duellen. "Es ist etwas Besonderes, von der ersten Serie gegen ihn und Cleveland 14/15 bis jetzt. Zwei Teams, die probieren, ihre Saison am Leben zu halten und den Titel zu jagen", sagte Curry. Eine Statistik spricht dabei besonders für die Warriors: Gegen Konkurrenten aus der Western Conference hat das Team in den Play-offs nun 19 Mal in Serie keine Best-of-Seven-Serie mehr verloren.

Die New York Knicks und Miami Heat bestreiten hingegen bereits ein Zweitrunden-Duell. Das erste Match verloren die Knicks, erstmals seit 2013 in der zweiten Runde der K.o.-Ausscheidung der Eastern Conference, daheim 101:108. Punktbester Werfer der Gastgeber war RJ Barrett mit 26 Zählern, bei Miami war Jimmy Butler mit 25 Punkten am treffsichersten. Im letzten Viertel war die Partie etwas länger unterbrochen, nachdem sich Butler am Knöchel verletzt hatte. Der 33-Jährige spielte weiter, wirkte aber angeschlagen. Spiel zwei findet am Freitag wieder in New York statt.

NBA-Ergebnisse vom Sonntag - Play-off, 2. Runde ("best of seven") -

Eastern Conference: New York Knicks - Miami Heat 101:108. Stand: 0:1

Western Conference, 1. Runde: Sacramento Kings - Golden State Warriors 100:120. Endstand 3:4