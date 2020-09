In einem am Mittwoch ausgestrahlten Dokumentarfilm antwortete Madsen am Telefon auf die Frage, ob er die junge Frau im August 2017 in seinem mittlerweile zerstörten U-Boot getötet habe, mit "Ja". "Es gibt nur einen Schuldigen, und das bin ich."

Während des gesamten Verfahrens hatte er stets die Tat bestritten. Das hat sich nun geändert.