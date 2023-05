Dallas feiert im NHL-Halbfinale gegen Las Vegas ersten Sieg

Die Golden Knights waren in Dallas durch William Karlsson (5.) und Jonathan Marchessault (31.) zweimal in Führung gegangen, Jason Robertson (16., 38.) gelang zweimal der Ausgleich. In der Verlängerung entschied der 38-jährige Routinier Joe Pavelski im Powerplay nach gut drei Minuten das Spiel.

NHL-Ergebnis vom Donnerstag - Play-off-Halbfinale ("best of seven"): Western Conference, Finale: Dallas Stars - Vegas Golden Knights 3:2 n.V. - Stand in der Serie: 1:3