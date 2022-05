NHL Dallas verliert Play-off-Auftakt - Rossi sagt für WM ab

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

0:1 zum Play-off-Start für Raffl mit den Stars Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D ie Dallas Stars haben ihr Auftaktmatch im Play-off der NHL gegen die Calgary Flames knapp verloren. Die Texaner mit Michael Raffl unterlagen am Dienstag auswärts 0:1. Das Tor gelang dem Schweden Elias Lindholm in der sechsten Minute. Die zweite Partie der Best-of-seven-Serie geht am Donnerstag wieder in Calgary in Szene.