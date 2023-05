Fußball Danso sieht bei 2:1-Sieg von Lens über Reims Rot

Kevin Danso muss vom Platz und kann es kaum glauben Foto: APA/AFP

W enig Grund zur Freude hatte ÖFB-Teamspieler Kevin Danso am Freitagabend in der französischen Fußball-Meisterschaft: Der 24-jährige Verteidiger des RC Lens flog im Heimspiel gegen Stade de Reims bereits in der 19. Minute nach einer Notbremse im eigenen Strafraum vom Platz. Trotz des frühen 0:1-Rückstandes nach dem fälligen Elfmeter gewann Lens die Partie in Unterzahl noch mit 2:1 (1:1) und sicherte damit Rang zwei in der Ligue 1 ab.