Darts Price nach 4:0 über van Barneveld im WM-Achtelfinale

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Price spielte bei der WM groß auf Foto: APA/dpa

D arts-Star Gerwyn Price hat die WM-Träume von Ex-Champion Raymond van Barneveld beendet und seine eigenen Titelambitionen deutlich unterstrichen. Der Waliser gewann das Duell der Ex-Weltmeister am Dienstag klar mit 4:0 und steht im Achtelfinale. "The Iceman", wie Price genannt wird, legte stark los und entschied die ersten beiden Sätze im Eiltempo für sich. Der frühere Rugby-Profi muss das Turnier in London gewinnen, um Platz eins in der Weltrangliste zu behaupten.