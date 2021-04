Weltmeister Price positiv auf Coronavirus getestet .

Darts-Weltmeister Gerwyn Price ist positiv auf das Coronavirus getestet werden und kann damit nicht bei der Premier League 2021 an den Start gehen. Ersetzt wird der Weltranglistenerste aus Wales vom Engländer James Wade, teilte der Weltverband PDC am Ostermontag mit. Der 36-jährige Price soll sich nach dem positiven Testergebnis nun umgehend in seine Heimat begeben und dort isolieren. Alle weiteren Tests am Spielort in Milton Keynes sind negativ ausgefallen.