Der dreifache Weltmeister hatte in Runde eins ein Freilos und steht nun in der dritten Runde. In der trifft er auf den Wiener Mensur Suljovic oder den Belgier Mike De Decker. Dieses Duell wird am (heutigen) Donnerstag gespielt.

Vor van Gerwen hatten auch der schottische Weltmeister Peter Wright und der walisische Weltranglisten-Erste Gerwyn Price die erste Aufgabe gemeistert.