Dauerregen Tote durch Monsun-Stürme in Bangladesch

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Heftige Überschwemmungen durch Monsun-Stürme Foto: APA/AFP

D urch Monsun-Stürme und schwere Überschwemmungen in ihrem Gefolge sind in Bangladesch mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen, rund vier Millionen Menschen mussten ihre Häuser verlassen. 21 der Todesopfer seien bei Blitzeinschlägen getötet worden, teilte die Polizei am Samstag mit.