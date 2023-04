Fußball David Alaba neuerlich verletzt - mehrwöchige Pause droht

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Alaba muss wieder pausieren Foto: APA/AFP

D avid Alaba droht die nächste mehrwöchige Zwangspause. Der ÖFB-Star musste am Dienstag bei Real-Madrids 2:0-Auswärtssieg im Viertelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League gegen Chelsea zur Pause in der Kabine bleiben. "Seine Kniesehnenmuskulatur war überlastet", sagte Trainer Carlo Ancelotti. Er hoffe, dass Alaba im Semifinale wieder einsatzbereit sei, ergänzte der Italiener. Das Halbfinal-Hinspiel in der "Königsklasse" steht am 9. oder 10. Mai auf dem Programm.