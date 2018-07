NÖN: Das Thema Arbeitszeitflexibilisierung geht seit Wochen hoch. Auch das Thema Streik steht im Raum. Warum halten Sie, Herr Wieser, derartig drastische Maßnahmen für sinnvoll – und was wollen Sie erreichen?

Markus Wieser: Wir wollen erreichen, dass es die Einbindung der Sozialpartner gibt. Nur dürfte das in der Bundespolitik momentan keinen Platz haben. Sonst würde es ja nicht eine Initiativantrag geben, der von oben herab eingebracht wird. Dass die Regierung hier einfach von oben etwas einbringt und sagt, ,wenn die Sozialpartner nichts zusammenbringen, machen es jetzt wir‘ - das ist eine Art, die hat es in der zweiten Republik noch nicht gegeben. Die Mär, dass alles so bleibt, wie es ist, sehen wir nicht so. Denn wenn das Gesetz so kommt, wie es jetzt aussieht, wird auch den Betriebsvereinbarungen die gesetzliche Grundlage genommen. Das ist der Punkt.

Herr Salzer, es gibt ja jetzt bereits Branchen, wo ein 12-Stunden-Arbeitstag möglich ist, es gibt Betriebe, wo es Betriebsvereinbarungen gibt. Warum braucht es einen gesetzlich legitimierten 12-Stunden-Arbeitstag?

Thomas Salzer: Davon zu sprechen, dass wir hier einen generellen 12-Stunden-Arbeitstag einführen, das findet nicht statt. Acht Stunden bleiben die Regel. Was kommen soll, sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist eine Änderung des Regimes bei der Gleitzeit, das dort statt 10 dann 12 Stunden Arbeit am Tag möglich sind. Dort ändert sich aber nichts, was die Frage der Bezahlung von Überstunden betrifft, weil nach wie vor die Stunden, die am Ende der Gleitzeitperiode nicht abgebaut sind, entsprechend mit Überstundenzuschlägen bezahlt werden müssen. Und es ändert sich auch nichts, was die Notwendigkeit in einem Betrieb mit Betriebsrat einer Gleitzeitvereinbarung betrifft. Die Vereinbarungen, die jetzt existieren, werden für Gleitzeit weiter bestehen. Es gibt keinen Grund, dass sich die ändern, weil sich die Gesetzesgrundlage nicht ändert. Das zweite, was es heute gibt, sind die sogenannten Sonderüberstunden nach Paragraph 7 des Arbeitszeitgesetzes. Die sind heute sehr komplex zu erreichen. Da ist es meines Erachtens notwendig, dieses Zeitregime so zu flexibilisieren. Der Mitarbeiter soll aber im Schnitt in der Woche und im Jahr nicht mehr arbeiten als heute.

Das klingt ein bisschen so, als ob der Betriebsrat einfach übergangen werden soll. Ist das so?

Salzer: Bei der Gleitzeit kann er nicht übergangen werden, weil eine Gleitzeitvereinbarung in einem Betrieb nur mit einem Betriebsrat vereinbart werden kann. Was sich ändert ist, dass der Betriebsrat bei den Sonderüberstunden kein Mitentscheidungsrecht mehr hat. Diese Sonderüberstunden sind heute aber eine echte Ausnahme. Die kommen nicht regelmäßig vor und werden auch in Zukunft nicht in dieser Größe vorkommen.

Wieser: Wenn jetzt die Stunden in der Gleitzeit von 10 auf 12 aufgemacht werden, dann hat der Arbeitnehmer die Gleitzeit von bis zu 12 Stunden. Da redet niemand mehr von Zuschlägen. Außerdem: Wenn das mit den 12 Stunden bisher absolute Ausnahmen waren ist ja generell die Frage zu stellen, warum es gerade jetzt so wichtig ist, dass ich auf 12 Stunden erweitern muss?

Salzer: Ich kann die Argumentation überhaupt nicht nachvollziehen. Ich sehe die große Veränderung nicht. Erstens ist es bei Gleitzeit so, dass auch die 11 und 12 Stunde, wenn sie nicht ausgeglichen wird, mit einem Überstundenzuschlag zu bezahlen ist. Zweitens ist es nach dem jetzigen Gesetzesentwurf jedenfalls auch schon heute so, dass sich der Chef ohnehin überlegen muss, ob er dem Mitarbeiter überhaupt eine Überstunde zumuten kann. Oder ob es Gründe gibt, die dagegen sprechen. Kinderbetreuung beispielsweise ist so ein Grund, der nicht extra im Gesetz stehen muss, weil er völlig ausjudiziert ist. Aber es ist für uns verstärkt notwendig, dass man kurzfristig auf Auftragsschwankungen reagieren muss, und dieses Gesetz gibt uns die Möglichkeit dazu.

Eines der Argumente der Regierungsseite ist, dass in den vergangenen Jahren das Thema sehr ausführlich diskutiert wurde, und es keine Entscheidung gegeben hat. War die Gewerkschaft in den vergangenen Jahren diesbezüglich zu wenig beweglich?

Wieser: Überhaupt nicht. Das ist ebenfalls eine Mär. Weil man schon eines bedenken muss: Es hat zwei konkrete Aufträge gegeben. Die eine Diskussion war die bezüglich Mindestlohn, die andere bezüglich Flexibilisierung der Arbeitszeit. Was man von uns natürlich nicht verlangen kann ist: Knapp unter 300.000 Arbeitnehmer in Österreich verdienen brutto unter 1.500 Euro. Man kann nicht diese Anzahl auf alle 3,7 Millionen Erwerbstätige umlegen und sagen, alle haben jetzt diese flexible Arbeitszeit. Es war ganz klar, dass wir diesem Abtausch, der verlangt wurde, sicherlich nie zustimmen können.

Salzer: Über das Thema Arbeitszeit wurde in der Tat schon sehr lange gesprochen. Die Wirtschaft hat die Mindestlohnthematik durchgezogen und beschlossen. Und jetzt ist es an der Zeit, das Thema Arbeitszeit umzusetzen. Außerdem findet jetzt ohnehin eine sehr intensive Diskussion statt, und die Regierung geht auch auf gewisse Themen wie die Freiwilligkeit ein. Es wird auch noch ein, zwei andere Änderungen geben die zeigen, dass man der Gewerkschaft und den Arbeitnehmern stärker entgegengeht.

Die Gewerkschaft fühlt sich in dieser Sache ja, als ob über sie „drübergefahren“ wird. Warum ist das so?

Wieser: Weil es ja bisher die Gepflogenheit gegeben hat, vorab mit den Sozialpartnern zu sprechen bzw. dieses Gesetz in die allgemeine Begutachtung zu schicken. Das ist jetzt nicht der Fall, weil es ja gleich als Initiativantrag dem Parlament vorgelegt wird. Jegliche Möglichkeit, Dinge anzumerken, ist nicht gewünscht. Sonst wäre die Vorgehensweise ja eine andere gewesen.

Das Thema Freiwilligkeit steht in der Kritik der Gewerkschaft. Da ist von einer Beweislastumkehr die Rede. Warum stoßen Sie sich so an dem Begriff der Freiwilligkeit?

Wieser: Bisher steht im Gesetz, dass die Mitarbeiter nicht ungerechter behandelt werden dürfen, weil sie sich einer Überstunde entziehen. Jetzt ist es so, dass die 11. und 12. Stunde auf die Höchstarbeitszeit draufgeschlagen werden, und zusätzlich muss der Arbeitnehmer erklären, dass seine Interessen über den Interessen des Betriebes stehen. Vorher ist im Betrieb mit den Mitarbeitern diskutiert worden, jetzt muss der Arbeitnehmer begründen, warum er Überstunden nicht machen kann. Und weil auf diese Freiwilligkeit so getrommelt wird: Das schau ich mir an, wenn ein Arbeitnehmer mehrmals hintereinander zu seinem Chef nein sagt. Das ist der erste, der bei Mitarbeiterabbau gehen darf und der letzte, der innerbetrieblich eine Lohnerhöhung bekommt. Das ist für uns völlig klar.

Salzer: Bitte, das ist nicht ganz richtig. Es hat heute jeder Unternehmer die Verpflichtung, für die Anordnung der 9. und 10. Stunde von sich aus zu überlegen ob es Gründe gibt, die dagegen sprechen. Das gilt selbstverständlich auch für die 11. und 12. Stunde. Zusätzlich hat der Mitarbeiter aber ein Ablehnungsrecht für die 11. und 12. Stunde. Die 9. und 10. kann er nicht ablehnen, wenn sie angeordnet wurden.

Aber wie realistisch ist es in der Praxis, dass der Arbeitnehmer ablehnen kann?

Salzer: Ich gehe davon aus, und das hat Strache auch angekündigt, dass sich der Gesetzesentwurf in dieser Richtung noch ändern wird und es zu einem uneingeschränkten Ablehnungsrecht kommt. Ich halte das auch für vernünftig. In den meisten Betrieben ist es ohnehin ein Miteinander, auf dessen Basis über Überstunden entschieden wird.

Wieser: Ich weiß, dass das leider nicht so ist. Wenn die Freiwilligkeit am Papier gegeben ist und der Mitarbeiter trotzdem den Arbeitsplatz verliert, dann wird der Streit bis zum Arbeitsrechtsprozess gehen. Auch wenn der Arbeitnehmer recht bekommt, dauert das ein Jahr oder zwei, aber er hat den Arbeitsplatz in diesem Unternehmen nicht mehr.

Herr Salzer, Stichwort schwarze Schafe: Sollte es nicht doch noch mehr Schutzmechanismen geben, die die Arbeitnehmer vor schwarzen Schafen, also ausbeuterischen Chefs, schützen?

Salzer: Die schwarzen Schafe sind ein Problem, die sind aber ein Problem in der alten wie in der neuen Gesetzesform. Und man darf nicht von diesen wenigen schwarzen Schafen auf die Gesamtwirtschaft schließen.

Das heißt: Die Schutzmechanismen, die es gibt, die reichen aus?

Salzer: Ich frage mich nur, wenn es so viele schwarze Schafe gibt, warum tauchen die heute nicht schon mehr auf? Ich glaube aber auch umgekehrt, dass ein Mitarbeiter sich, wenn er mit der Situation nicht zufrieden ist, ganz gut einen ähnlichen Job suchen kann. Ich glaube jedenfalls, dass die Schutzmechanismen ausreichen. Aber das muss man dann überprüfen, ob die anhand der neuen Gesetzeslage ausreichen oder ob man die nachschärfen muss.

Herr Wieser, warum werden nicht mehr schwarze Schafe aufgezeigt?

Wieser: Schwarze Schafe werden dann aufgezeigt, wenn wir davon in Kenntnis gesetzt werden. Für mich ist aber eines eine ganz wichtige Voraussetzung: Das Arbeitszeitgesetz ist für mich auch eine ganz wesentliche Arbeitnehmerschutzgesetz. Was mich stört ist: In Betriebsvereinbarungen wurden bisher die Zuschläge für die 11. und 12. Stunde festgelegt. Diese Möglichkeit gibt es dann nicht mehr.

Herr Wieser, was passiert, wenn das Gesetz beschlossen wird, ohne dass die Interessen der Gewerkschaft berücksichtigt werden?

Wieser: Dann gibt es viele Möglichkeiten. Ich wünsche es mir nicht. Aber sollte es so sein, scheuen wir auch nicht unsere Möglichkeiten bis hinein in die Betriebe.

Das heißt, es gibt Streik?

Wieser: Das ist zwar die letzte dieser Möglichkeiten in einer Kette, aber es kann durchaus passieren.