Ski alpin Debüt der Teamkombination in Kitzbühel fällt aus

Kitzbühel setzt weiter auf traditionelle Weltcup-Disziplinen Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

D ie Premiere der angekündigten Teamkombination der Alpin-Skifahrer in Kitzbühel ist abgesagt. "Im Sinne des Produktes Kitzbühel und der Athleten wurde entschieden, die Teamkombination in Kitzbühel 2024 nicht auszutragen", sagte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer zur APA. Die Organisatoren befürchten angesichts "zu vieler Unsicherheitsfaktoren" einen Imageschaden für die Hahnenkamm-Rennen. Stattdessen wird in "Kitz" erneut auf zwei Abfahrten und einen Slalom gesetzt.