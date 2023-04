Denksport Nepomnjaschtschi führt bei Schach-WM

Erster Sieg für Nepomnjaschtschi Foto: APA/dpa

D er Russe Jan Nepomnjaschtschi hat die zweite Partie bei der Schach-WM gegen seinen chinesischen Kontrahenten Ding Liren für sich entschieden. In der kasachischen Hauptstadt Astana gab Ding am Montag nach dreieinhalb Stunden Spielzeit und 29 Zügen auf. Nepomnjaschtschi führt nun mit einem Punkt Vorsprung. Das erste Duell war remis ausgegangen, das dritte findet am Mittwoch statt.