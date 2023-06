Basketball Denver Nuggets besiegen Miami Heat

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Nikola Jokic hatte mit den Nuggets einen erfolgreichen Finals-Start Foto: APA/dpa

Werbung

D ie Denver Nuggets haben die erste Partie der NBA-Finals gewonnen. Das 104:93 gegen Miami Heat am Donnerstagabend (Ortszeit) war letztlich eine klare Angelegenheit: Miami konnte erst in den Schlussminuten den Rückstand kurzzeitig auf unter zehn Punkte drücken, blieb aber über weite Strecken der Basketball-Partie in Denver unterlegen. Die Nuggets um ihren besten Spieler Nikola Jokic legten hingegen einen erfolgreichen Start in ihre erste NBA-Finals-Serie hin.