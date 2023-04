Denver und Phoenix fixieren im NBA-Play-off den Aufstieg

Denvers Nikola Jokic entschied die Partie in der Schlussminute, der serbische Center schrieb am Ende 28 Punkte, 17 Rebounds und 12 Assists an. Jokic ist einer von drei Kandidaten in der Auszeichnung als MVP (wertvollster Spieler) der Liga. Phoenix wurde einmal mehr von Devin Booker angeführt. 25 seiner 47 Punkte erzielte der Guard im dritten Viertel. Kevin Durant kam auf 31 Punkte für die Suns.

Atlanta verhinderte das Aus dank Trae Young, der die letzten 14 Zähler der Hawks warf. Zwei Sekunden vor der Schlusssirene traf der Spielmacher zum entscheidenden Dreier. Boston führte zwischenzeitlich schon mit 13 Punkte Vorsprung.

NBA-Ergebnisse vom Dienstag - Play-off, 1. Runde ("best of seven"):

Eastern Conference: Boston Celtics - Atlanta Hawks 117:119 - Stand in Serie: 3:2

Western Conference: Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 112:109 - Endstand 4:1, Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 136:130 - Endstand 4:1