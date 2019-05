Beierlorzer betonte, er habe "keine Sekunde gezögert, als das Angebot kam, in der Bundesliga zu arbeiten. Gerade bei so einem großartigen Traditionsverein mit solchen Fans." Er übernimmt bei den Kölnern das Amt von Interimscoach Andre Pawlak, der am 27. April als Nachfolger des beurlaubten Markus Anfang die Verantwortung für die letzte Saisonphase der FC-Profis mit Louis Schaub und Florian Kainz übertragen bekommen hatte.

Beierlorzer ist Mathematik- und Sportlehrer. Seit 2014 ist er Vollzeit-Coach und arbeitete danach zunächst vorwiegend im Nachwuchsbereich von RB Leipzig. 2015/16 war er in Leipzig Co-Trainer unter Ralf Rangnick.