In Leverkusen erwischten die Gastgeber einen optimalen Start. Nach Idealpass von Julian Baumgartlinger erzielte Lucas Alario, der für den an Muskelproblemen laborierenden Jungstar Kai Havertz aufgeboten wurde, in der siebenten Minute das 1:0. Die Bayern schlugen aber noch vor der Pause eindrucksvoll zurück.

Kingsley Coman (27.), Leon Goretzka (42.) und Serge Gnabry (45.) drehten die Partie, Robert Lewandowski sorgte mit seinem 44. Saison-Treffer, dem 30. in der Liga, für die endgültige Entscheidung. Das 4:2 in der 89. Minute durch Florian Wirtz war nur noch Ergebniskosmetik. Mit 17 Jahren und 43 Tagen avancierte Wirtz aber zum nun jüngsten Torschützen der Liga-Geschichte. David Alaba spielte bei den Siegern ebenso durch wie auf der Gegenseite Aleksandar Dragovic. Baumgartlinger wurde in der 62. Minute ausgewechselt.

Im Gegensatz zu den Bayern wusste RB Leipzig nicht zu glänzen. Dennoch schienen die nach Gelb-Rot für Dayot Upamecano ab der 43. Minute in Unterzahl agierenden Sachsen dank eines Tores von Patrik Schick (27.) einem Sieg entgegenzusteuern. Christian Strohdiek glückte in der 92. Minute aber noch der verdiente Ausgleich für Paderborn. Marcel Sabitzer pausierte bei Leipzig wegen Muskelproblemen, Konrad Laimer kam in der 65. Minute auf den Platz, Hannes Wolf saß auf der Bank.

Der Rückstand der Sachsen auf die Bayern beträgt vier Runden vor Schluss elf Punkte. Die zehn Zähler hinter dem Titelverteidiger rangierenden zweitplatzierten Dortmunder traten im Abendspiel bei Hertha BSC an.

Ihr früherer Salzburg-Kollege Stefan Ilsanker verlor beim 0:2 gegen Mainz beim ersten Gegentreffer das Kopfballduell mit Moussa Niakhate (43.) und machte auch beim 0:2 durch Pierre Kunde (77.) keine gute Figur. Der ÖFB-Teamspieler, am Mittwoch noch zweifacher Torschütze gegen Werder Bremen, spielte in der Mannschaft von Coach Adi Hütter ebenso wie Martin Hinteregger durch.

Die Mainzer, bei denen Philipp Mwene über die volle Distanz im Einsatz war und Karim Onisiwo in der 75. Minute eingewechselt wurde, liegen nun als 15. drei Punkte vor dem von Düsseldorf gehaltenen Relegationsplatz. Die Fortuna erreichte daheim gegen Hoffenheim nach Toren von Rouwen Hennings (5., 76./Elfmeter) beziehungsweise Munas Dabbur (16.) und Steven Zuber (61.) nur ein 2:2, obwohl sie nach Rot von Benjamin Hübner (9.) über 80 Minuten lang in Überzahl war.

Bei den Düsseldorfern spielten Kevin Stöger (Assist zum 1:0) und Markus Suttner durch. Bei Hoffenheim schied Stefan Posch, der den Dabbur-Nachschusstreffer eingeleitet hatte, im Finish verletzungsbedingt aus. Christoph Baumgartner wurde in der 62. Minute ausgetauscht, Florian Grillitsch war ab der 85. Minute im Einsatz.