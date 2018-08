Dortmund im Cup knapp an Blamage vorbei .

Borussia Dortmund hat nur knapp die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Im ersten Pflichtspiel mit dem neuen Trainer Lucien Favre zitterte sich der Club aus der deutschen Bundesliga am Montag zu einem 2:1-Sieg nach Verlängerung beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Sebastian Ernst hatte den Außenseiter, bei dem Lukas Gugganig durchspielte, in der 77. Minute sogar in Führung gebracht.