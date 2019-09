Freiburg nach Auswärtssieg gegen Hoffenheim Dritter .

Mit einem 3:0-Auswärtssieg bei Hoffenheim ist Freiburg am Sonntag auf den dritten Tabellenplatz der deutschen Fußball-Bundesliga gestürmt. Verteidiger Philipp Lienhart und Co. zogen damit in der Tabelle mit neun Punkten sogar an Bayern München (8) vorbei, nur ein Zähler fehlt auf Leader Leipzig.