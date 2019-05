Hamburger SV verpflichtete Torjäger Lukas Hinterseer .

Der deutsche Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat wie erwartet Torjäger Lukas Hinterseer verpflichtet. Der 28-jährige Stürmer wechselt ablösefrei vom Liga-Rivalen VfL Bochum an die Elbe, teilte der HSV am Samstag mit. Der Österreicher, der in der abgelaufenen Saison 18 Treffer für die Bochumer erzielte, hatte bereits am Donnerstag seinen Medizincheck erfolgreich absolviert.