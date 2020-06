Leipzig festigte Rang drei mit 2:0-Sieg bei Hoffenheim .

RB Leipzig hat im Kampf um die Champions-League-Plätze in der deutschen Fußball-Bundesliga am Freitag einen wichtigen Sieg bei 1899 Hoffenheim eingefahren. Die Leipziger setzten sich bei der ersten Rückkehr ihres Trainers Julian Nagelsmann an seine frühere Wirkungsstätte mit 2:0 durch. Die Entscheidung brachte ein Doppelschlag des Spaniers Dani Olmo (9., 11.).