Lewandowski egalisiert Torrekord von Gerd Müller .

Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat Gerd Müllers deutschen Bundesliga-Rekord von 40 Treffern in einer Saison eingestellt. Der 32-jährige Pole traf am Samstag beim 2:2 gegen den SC Freiburg in der 26. Minute per Elfmeter und egalisierte damit Müllers Bestmarke aus der Spielzeit 1971/72. Nach seinem Treffer präsentierte er ein schwarzes T-Shirt mit dem Konterfei Müllers und der weißen Aufschrift "4EVER GERD" unter seinem Trikot.