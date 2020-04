Politik vertagt Entscheidung über Neustart der Liga .

Die deutsche Fußball-Bundesliga muss weiter auf ein klares Signal der Politik für den Neustart des Spielbetriebes warten. Eine Entscheidung über eine Wiederaufnahme der seit Mitte März wegen der Corona-Krise ausgesetzten Spiele in der 1. und 2. Liga soll frühestens am 6. Mai fallen. Das ergab ein Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den 16 Ministerpräsidenten am Donnerstag.