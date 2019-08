Canadis Nürnberg startete mit 0:4-Heimpleite gegen HSV .

Der 1. FC Nürnberg ist mit der höchsten Heimniederlage in der zweiten deutschen Fußball-Liga gestartet. Der Club des österreichischen Trainers Damir Canadi ging am Montagabend im Traditionsduell gegen den Bundesliga-Absteiger Hamburger SV mit 0:4 (0:2) unter. Mit vier Punkten zog der beim 1:1 vor einer Woche gegen Darmstadt enttäuschende HSV in der Tabelle an Nürnberg vorbei.