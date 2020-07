Erb veröffentlichte zuletzt die Gedichtbände "Sonnenklar" (2015) und "Gedichtverdacht" (2019). Zu ihren bisherigen Auszeichnungen zählt u.a. der Ernst-Jandl-Preis (2013), der Georg-Trakl-Preis für Lyrik (2012) oder der Erich-Fried-Preis (1995).

Die Akademie vergibt den Preis seit 1951 an Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die in deutscher Sprache schreiben. Die Preisträger müssen "durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervortreten" und "an der Gestaltung des gegenwärtigen deutschen Kulturlebens wesentlichen Anteil haben". Zu den Preisträgern gehören Max Frisch (1958), Günter Grass (1965) und Heinrich Böll (1967) sowie zuletzt seit 2015 Rainald Goetz, Marcel Beyer, Jan Wagner, Terézia Mora und Lukas Bärfuss. 2009 wurde der Österreicher Walter Kappacher mit dem preis ausgezeichnet, im Jahr davor ging er an Josef Winkler.