Deutsche Wirtschaft rutscht in die Rezession

Kosumlaune in Deutschland fällt Teuerung zum Opfer Foto: APA/Reuters

D ie deutsche Wirtschaft ist wegen sinkender Konsumausgaben der inflationsgeplagten Verbraucherinnen und Verbraucher nun doch in eine Rezession abgerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte von Jänner bis März um 0,3 Prozent zum Vorquartal und damit das zweite Vierteljahr in Folge, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Es revidierte damit seine ursprüngliche Schätzung von Ende April, die noch eine Stagnation ergeben hatte.