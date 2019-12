"Die PFA fordert eine Untersuchung der Regierung zu Rassismus und der Zunahme von Hassverbrechen im Fußball sowie sofortige und dringende Maßnahmen einer Allparteiengruppe im Ministerium für Kultur, Medien und Sport, um dieses dringende Problem anzugehen", schrieb die PFA auf ihrer Internetseite.

Der 26-jährige Rüdiger bedankte sich über den Zuspruch von zahlreichen Tottenham-Fans und hofft auf die Ermittlung "der einzelnen Idioten" über die zahlreichen Fernseh- und Sicherheitskameras im Stadion. "Wenn nicht, dann muss es im Stadion Zeugen gegeben haben, die den Vorfall gesehen und gehört haben. Ich hoffe wirklich, dass die Täter bald gefunden und bestraft werden", teilte Rüdiger über Twitter mit.

Tottenham kündigte bereits am Sonntagabend Untersuchungen an. "Jede Form von Rassismus ist völlig inakzeptabel und wird in unserem Stadion nicht toleriert", schrieb der Verein auf seiner Internetseite. Als Maßnahmen kündigte der Club Stadionverbote an.