Deutscher Schauspieler Elmar Wepper mit 79 Jahren verstorben

Auch in langlebigen TV-Reihen wie "Der Alte", "Das Traumschiff" oder "Tatort" war Elmar Wepper zu sehen. Seine erste Bühnenerfahrung sammelte er als 14-Jähriger in München, später war er als Synchronsprecher aktiv und lieh etwa Hollywoodstar Mel Gibson seine Stimme. Danach folgten viele Film- und Fernsehengagements. Ein später Höhepunkt seiner Karriere war 2008 Doris Dörries Kinofilm "Kirschblüten - Hanami". Wepper spielte darin Rudi, der mit einer Reise nach Japan die Träume seiner verstorbenen Frau erfüllen will. 2019 folgte die Fortsetzung "Kirschblüten & Dämonen".