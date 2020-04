Drei Männer in Hattersheim erschossen aufgefunden .

Im deutschen Bundesland Hessen sind am Freitag drei Männer erschossen aufgefunden worden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Tötungsdelikt aus. Ein 57-Jähriger soll in Hattersheim am Main zunächst zwei Bekannte und dann sich selbst erschossen haben. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar.