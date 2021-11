Eintracht Frankfurt besiegt Union, Leipzig unterliegt Bayer

Die Aufholjagd von Eintracht Frankfurt in der deutschen Fußball-Bundesliga hält an. Am Sonntag besiegte die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner Union Berlin im Heimspiel dank eines Treffers von Evan Ndicka in der 95. Minute mit 2:1. Max Kruse hatte zuvor in der 62. Minute per Elfmeter die Führung der Eintracht durch den Schweizer Djibril Sow (22.) egalisiert. Bayer Leverkusen besiegte RB Leipzig 3:1 und rückte auf Tabellenplatz drei vor.