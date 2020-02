Lindner sagte am Sonntag mit Blick auf die Beamtenregierung von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein im Vorjahr, dass man in Österreich die Präsidentin des Verfassungsgerichts mit den Amtsgeschäften betraut habe. Er bezog damit gegen eine Wiederwahl des Linken-Kandidaten Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten Stellung. "Ich persönlich halte in dieser extrem empfindlichen Situation Herrn Ramelow aber nicht für einen geeigneten Kandidaten um das Land zu beruhigen", sagte Lindner.

Die politische Krise in Thüringen geht auf das Konto der FDP, deren Kandidat Thomas Kemmerich sich am Mittwoch dieser Woche mit den Stimmen von CDU und der rechtsextremen "Alternative für Deutschland" (AfD) zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen. Nachdem die überraschende Wahl zunächst von führenden FDP-Politikern begrüßt wurde, ging Lindner nach einem massiven öffentlichen Aufschrei über diesen politischen Tabubruch auf Distanz zur AfD und brachte Kemmerich am Samstag dazu, mit sofortiger Wirkung zurückzutreten.

Lindner betonte am Sonntag, dass er Kemmerich nicht auf Druck von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Rücktritt gedrängt habe. "Sie hat keinerlei Druck ausgeübt", sagte er. Der Rücktritt sei richtig gewesen - Kemmerich habe seine Ankündigung nur deshalb nicht sofort wahr gemacht, weil Staatskanzlei und Landtagsverwaltung in Thüringen noch Rechtsfragen klären wollten.

Bodo Ramelow (Linke) attackierte die AfD für ihre Empfehlung, ihn zu wählen, zuvor scharf. "So agieren Demokratieverächter", schrieb Ramelow auf Twitter. Er reagierte damit auf einen Vorstoß von AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland. Dieser hatte am Samstag gesagt: "Die kopflose Reaktion von CDU und FDP bringt mich zu der Empfehlung an die thüringischen Freunde, das nächste Mal Herrn Ramelow zu wählen, um ihn sicher zu verhindern - denn er dürfte das Amt dann auch nicht annehmen." Ramelow erklärte: "Mit dieser Ankündigung der AfD wird deutlich, dass es Herrn (Björn) Höcke, den man - gerichtlich bestätigt - einen Faschisten nennen kann, überhaupt nicht um die Demokratie geht."

Lindners Wunsch nach einem unabhängigen Ministerpräsidenten dürfte sich nicht erfüllen, weil die CDU signalisiert hat, eine Wiederwahl Ramelows durch Stimmenthaltung zu ermöglichen. Die Linke-Chefin Susanne Hennig-Wellsow verlangte von der CDU ein Bekenntnis für die Wahl Ramelows. "Wir müssen dokumentieren, dass er von Demokraten gewählt wurde." Es dürfe bei der Wahl des 63-Jährigen zum neuen Regierungschef nicht auf die Stimmen der AfD ankommen, sagte sie der dpa in Erfurt. "Wir werden Ramelow nur in die Wahl schicken, wenn wir eine demokratische Mehrheit für ihn haben", machte Hennig-Wellsow deutlich. Sie ist auch Linke-Fraktionsvorsitzende.

Linken-Chef Bernd Riexinger kritisierte das Verhalten der CDU scharf. "Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik hat sich ein Regierungschef von einer rechtsradikalen Partei wählen lassen", sagte Riexinger am Sonntag im Deutschlandfunk. Das sei ein Tabubruch. "Man hat bisher nicht das Gefühl, dass insbesondere die CDU-Führung die Autorität hat, um diesen Tabubruch zu korrigieren." Bisher habe CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer unglücklich agiert. Ihr Vorschlag, SPD und Grüne sollten nun in Erfurt einen Kandidaten für die Nachfolge seines Parteifreunds Ramelow aufstellen, sei absurd. "Es scheint mir schon noch an klarer Linie zu fehlen", so Riexinger.