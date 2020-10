Der Mann wäre laut Justizministerium in gut drei Wochen entlassen worden. Laut "bild.de" soll er die Frau mit einer Rasierklinge bedroht und einen Hubschrauber verlangt haben. Der Täter habe eine viermonatige Haftstrafe wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte abgesessen.

Laut Justizministerium wäre er am 10. November bereits wieder entlassen worden. Sein Motiv war unklar. Die Geisel blieb nach ersten Angaben unverletzt.

Die Polizei teilte kurz vor 10.00 Uhr via Twitter mit: "Einsatzlage beendet. Geisel unverletzt befreit. Der Täter ist bei dem Einsatz ums Leben gekommen." Sie war gegen 6.30 Uhr alarmiert worden und mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Justizvollzugsanstalt Münster liegt mitten in der Stadt. Das Gefängnis ist nur noch zum Teil mit Gefangenen belegt. Seit Jahren ist ein Neubau im Osten der Stadt geplant. Der Bau soll 2025 bezogen werden. 2016 musste ein Teil der JVA innerhalb von 48 Stunden geräumt werden, weil Teile des denkmalgeschützten Gebäudes als einsturzgefährdet galten. Die Evakuierung des 160 Jahre alten Bereiches hatte für Schlagzeilen gesorgt. Die rund 500 Häftlinge wurden damals kurzfristig in andere Gefängnisse in Nordrhein-Westfalen verlegt.