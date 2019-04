Grimme-Preise verliehen: "Besondere Ehrung" an Arte .

Die renommierten Grimme-Preise sind am Freitagabend im westfälischen Marl verliehen worden - die "Besondere Ehrung" ging an den deutsch-französischen Kultursender Arte. Bei einer Gala im Stadttheater wurden alles in allem 16 Produktionen und herausragende Leistungen im Fernsehen ausgezeichnet.