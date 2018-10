Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte in der Regierungspressekonferenz: "Die Bundeskanzlerin hat vor der letzten Bundestagswahl gesagt, sie stehe für die gesamte Legislaturperiode zur Verfügung. Das hat sie seitdem mehrfach öffentlich wiederholt. Das ist alles, was ich ihnen dazu sagen kann."

Merkel will nach dem Ende der laufenden Legislaturperiode auch nicht erneut für den Bundestag kandidieren. Dies soll Merkel nach ihrer Ankündigung, auf dem Parteitag der CDU in Hamburg Anfang Dezember nicht wieder für den Parteivorsitz zu kandidieren, erklärt haben. Damit wäre auch eine weitere Kanzlerschaft Merkels ausgeschlossen. Die Legislaturperiode dauert regulär noch bis zum Herbst 2021. Sie will danach auch keinen EU-Posten in Brüssel übernehmen.

Merkel habe vor dem Parteivorstand "bewegende Worte" gesprochen, berichteten Teilnehmer der Vorstandssitzung. Die Runde habe sie danach mit stehendem Applaus bedacht.

Ersten Kandidaten für den CDU-Vorsitz gibt es bereits. So will der frühere CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz offenbar kandidieren. Der einstige Rivale Merkels hatte sich in den vergangenen Jahren aus der aktiven Politik zurückgezogen. Aber auch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer brachte sich für die Nachfolge von Merkel als Parteivorsitzende ins Spiel.

Der langsame Rückzug der Angela Merkel | APA (dpa)

SPD-Chefin Andrea Nahles hat unterdessen ausgeschlossen, dass - wie beim Koalitionspartner CDU - auch bei den Sozialdemokraten ein Wechsel im Parteivorsitz bevorstehen könnte. "Eine personelle Aufstellung ist nicht in Rede in der SPD", sagt Nahles. Den Verzicht Merkels auf eine erneute Kandidatur für den Parteivorsitz wollte sie vorerst nicht kommentieren.

Wie zuvor schon in Bayern die Schwesterpartei CSU fuhr am Sonntag auch die CDU in Hessen zweistellige Verluste ein. In der CDU wurde danach der Ruf nach personellen Konsequenzen laut. Im Laufe des Tages wollen die Parteigremien in Wiesbaden und Berlin über Konsequenzen aus dem Ergebnis beraten.

Bei der Wahl verlor die CDU mit Ministerpräsident Volker Bouffier an der Spitze nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 11,3 Punkte im Vergleich zur Wahl 2013 und kam auf 27,0 Prozent. Die SPD mit Thorsten Schäfer-Gümbel an der Spitze erzielte 19,8 Prozent (minus 10,9). Großer Wahlgewinner wurden die Grünen mit ebenfalls 19,8 Prozent (plus 8,7).