Mutmaßlicher Messerangreifer aus Nürnberg vorbestraft .

Der 38-Jährige, der am Donnerstag in Nürnberg drei Frauen niedergestochen haben soll, ist in der Vergangenheit bereits mehrfach verurteilt worden. Der am Freitag festgenommene Tatverdächtige hatte unter anderem eine Strafe wegen Vergewaltigung erhalten, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Sonntag in Nürnberg.