Psychisch kranker Mann erstach Sozialarbeiter in Berlin .

Ein psychisch kranker Mann hat in Berlin einen Betreuer erstochen. Der 30-jährige Täter flüchtete und stellte sich Stunden später am Freitagnachmittag in der Nähe des Tatorts der Polizei. Die Tat ereignete sich kurz nach 10.30 Uhr in einer Unterbringung für psychisch kranke Straftäter. Dort wurde der 30-Jährige behandelt. Laut Polizei wohnte er in der Nähe.