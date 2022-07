Deutschland/Russland Gaslieferung durch Pipeline Nord Stream 1 läuft wieder an

Nord Stream 1 wichtigste Pipeline für russisches Gas nach Europa Foto: APA/dpa

N ach der Wartung von Nord Stream 1 ist am Donnerstag früh die Gaslieferung durch die deutsch-russische Gaspipeline wieder angelaufen. Es fließe wieder Gas, sagte ein Sprecher der Nord Stream AG der Deutschen Presse-Agentur. Bis die volle Transportleistung erreicht sei, werde es einige Zeit dauern. Der Sprecher sagte, dass zuletzt in etwa so viel Gas wie vor der Wartung angekündigt war, also rund 67 Millionen Kubikmeter pro Tag.