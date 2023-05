Eishockey Deutschland siegt vor Österreich-Duell erstmals

Deutschland kämpfte Dänemark nieder Foto: APA/Lehtikuva

Ö sterreichs siegloses Eishockey-Nationalteam bekommt es am Freitag (19.20 Uhr/live ORF Sport+) bei der WM in Tampere mit einer beflügelten deutschen Mannschaft zu tun. Nach drei Niederlagen gegen größere Nationen feierte Deutschland im vierten Gruppenspiel am Donnerstag einen 6:4-Sieg gegen Dänemark. Mit einem dominanten Mitteldrittel (3:1) drehten die Deutschen die Partie. Und hielten damit ihre Hoffnung auf den Viertelfinaleinzug und die Olympia-Qualifikation aufrecht.