Zwei Tote nach Schüssen bei Kiel - Täter flüchtig .

In einem ruhigen Wohngebiet in Dänischenhagen wenige Kilometer nördlich von Kiel sind zwei Menschen durch Schüsse getötet worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Opfern um einen Mann und eine Frau. Die Einsatzleitstelle sei am Mittwochvormittag informiert worden, dass Schüsse gefallen seien, sagte ein Polizeisprecher. Am Tatort wurden Patronenhülsen gefunden. Die Polizei sperrte auf der Suche nach dem Täter vorübergehend auch ein Kieler Wohnviertel ab.