Glasners Eintracht-Debüt endete mit Blamage .

Das Pflichtspiel-Debüt von Trainer Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt ist gründlich verunglückt. Mit dem Oberösterreicher an der Seitenlinie verlor die Eintracht in der ersten Runde des DFB-Pokals am Sonntag bei Drittligist Waldhof Mannheim mit 0:2 (0:0). Bei den Verlierern sah Martin Hinteregger in der 62. Minute die Gelb-Rote Karte, nachdem er einen Gegenspieler am Trikot gezogen hatte.